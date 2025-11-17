Andbank lanza el fondo Return Stacked Apex FIL con el objetivo de superar al mercado global

Archivo - Sede de Andbank - ANDBANK - Archivo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

Andbank Wealth Management ha lanzado el fondo Return Stacked Apex FIL, que tiene como objetivo aprovechar "el equilibrio y la resiliencia de la inversión todoterreno" para superar al mercado global, informa este lunes.

El fondo está gestionado por Rafael Ortega, dentro del marco de Return Stacked Portfolios, un proyecto de la gestora especializado en carteras y fondos de inversión todoterreno.

El banco ha explicado que la filosofía de inversión basada en combinar diversificación estructural y eficiencia en capital, diseñada para buscar rentabilidades superiores sin un aumento proporcional de los riesgos de invertir.

El fondo está diseñado para ofrecer un euro de exposición a renta variable global indexada y un euro de exposición a una cartera de activos y estrategias diversificadoras con alto potencial de retorno por cada euro invertido.

El fondo está disponible para inversores cualificados a través de Andbank y del roboadvisor de MyInvestor, con mínimos de 150 euros.