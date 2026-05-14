Andbank renueva el patrocinio con la Associació Andorrana de Pitch&Putt para la temporada 2026

Momento de la firma del convenio - ANDBANK

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

Andbank ha renovado el patrocinio con la Associació Andorrana de Pitch&Putt para la temporada 2026, ha informado en un comunicado este jueves.

De esta forma, la entidad reafirma "su apoyo al fomento del deporte, la proyección deportiva y turística de Andorra", y al desarrollo de la práctica de este deporte.

El convenio permitirá a la asociación continuar "desarrollando un amplio calendario de actividades y competiciones durante 2026", como el Campeonato Nacional de Andorra, el Open de Andorra o el torneo 5 Nations.