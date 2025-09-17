Andorra acoge las primeras Jornadas de Cooperación Transfronterizas para impulsar los Pirineos

Los participantes destacan los beneficios de las Zonas Económicas Especiales

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

Andorra ha inaugurado éste miércoles por la tarde las primeras Jornadas de Cooperación Transfronteriza que tienen como objetivo impulsar la economía y la competitividad en los Pirineos.

En el evento han tomado parte representantes institucionales, empresariales y del mundo académico de Francia, España y Andorra que han reflexionado sobre retos compartidos y oportunidades futuras, según informa el Gobierno en un comunicado.

El discurso inaugural ha ido a cargo de la ministra de Asuntos Exteriores, Imma Tor, que ha evocado las raíces históricas de la cooperación entre los territorios pirenaicos y ha subrayado que dicha cooperación ha sido una estrategia compartida para el "progreso, la sostenibilidad y la cohesión".

La titular de Exteriores también ha señalado que el acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea será un instrumento fundamental y una "herramienta eficaz" porque permitirá impulsar una colaboración más estructurada del país con los territorios del entorno.

Durante la primera jornada del evento, que se celebra este miércoles y jueves en Andorra la Vella, se ha puesto el acento en la cooperación como herramienta de diversificación económica y se ha resaltado que la colaboración público-privada resulta indispensable para impulsar el crecimiento en los Pirineos.

Sobre la cuestión ha debatido los presidentes de la Empresa Familiar Andorrana, la Cámara de Comercio de Andorra y la Confederación Empresarial Andorrana, así como representantes de las cámaras de comercio de Lledia y del departamento del Ariège y los alcaldes de Merens y Organyà.

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Todos ellos también han coincidido en que proyectos como las Zonas Económicas Especiales -se está trabajando una en Organyà y otra en Merens- representan acciones concretas para impulsar la competitividad regional y atraer inversión.

Al mismo tiempo, consideran imprescindible invertir en la mejora de las infraestructuras de conexión entre territorios para garantizar una cooperación "real y efectiva".

En paralelo, la embajadora para la Cooperación Transfronteriza, Noelia Souque, ha expuesto el importante potencial y dinamismo de las zonas del Pirineo del Alto Garona, Ariège, Pirineos Orientales, Andorra, Lleida y Girona, que aglutinan cerca de 3,4 millones de habitantes, 288.000 empresas y generan 136 millones de euros y 1,5 millones de puestos de trabajo.

El evento continuará este jueves con conferencias sobre la cooperación transfronteriza como motor de integración europea, como pilar de las relaciones exteriores de Andorra y el papel que puede jugar el acuerdo de asociación con la UE.