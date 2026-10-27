Andorra acogerá la Conferencia Intercultural del Centro Norte-Sur sobre IA del Consejo de Europa

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El encuentro se celebrará el 3 y 4 de noviembre

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

Andorra acogerá la Conferencia Intercultural Norte-Sur del Centro Norte-Sur del Consejo de Europa los próximos 3 y 4 de noviembre, bajo el lema 'El diálogo intercultural en la era de la inteligencia artificial (IA): educación para sociedades digitales democráticas e inclusivas'.

La conferencia coincide con la presidencia del Centro Norte-Sur del Consejo de Europa por parte del representante permanente de Andorra ante el Consejo de Europa, el embajador Andreu Jordi, y refuerza el compromiso del Principado con el diálogo intercultural, la educación en valores democráticos y la defensa de los derechos humanos, informa el Gobierno en un comunicado este martes.

El encuentro constituirá una plataforma de diálogo, intercambio de experiencias y cooperación entre instituciones, gobiernos y otros actores procedentes de Europa, África y Oriente Medio.

Los participantes compartirán los retos comunes y las prácticas innovadoras que pueden contribuir a garantizar que la inteligencia artificial favorezca el diálogo, la inclusión y la comprensión mutua.

Las diferentes sesiones analizarán el papel de la educación a la hora de capacitar a las personas y a las comunidades para afrontar de forma crítica y responsable las oportunidades y los retos derivados del uso creciente de la inteligencia artificial.

DERECHOS HUMANOS

En este sentido, se pondrá una atención especial en la educación en derechos humanos, la educación para la ciudadanía democrática y la educación global, y también se abordará cómo los sistemas educativos, las iniciativas juveniles y las políticas públicas pueden preparar a las generaciones presentes y futuras para relacionarse responsablemente con la IA.

Finalmente, el encuentro servirá igualmente para reflexionar sobre las características esenciales que debe tener la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial en las sociedades democráticas y para identificar futuras prioridades en materia de educación, participación juvenil y cooperación intercultural.