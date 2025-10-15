Andorra acuerda medidas de prevención para minimizar la llegada de la dermatosis nodular

El ministro de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno, Guillem Casal - SFGA / JAVILADOT

Se suspenden las ferias de ganado y se piden analíticas a los animales importados

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha decidido tomar medidas preventivas para evitar "tanto como sea posible" el riesgo que la dermatosis nodular llegue al país, según informa el ejecutivo en un comunicado.

El ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Guillem Casal, ha explicado que se ha hecho un seguimiento constante de la evolución de la enfermedad y que no hay ningún caso en Andorra y "queremos seguir así".

Igualmente, ha apuntado que desde el departamento de Agricultura y Ganadería están en contacto con los homólogos de sanidad animal de Catalunya y Francia para coordinar las acciones a emprender.

Así, aunque por ahora no se ha detectado ningún animal enfermo ni con síntomas, se ha acordado que todos los bovinos que entren al país deberán demostrar que han sido sometidos previamente a una prueba analítica que constate que no han sido infectados y que no presentan síntomas.

Además, el decreto que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Principado, también contempla que todos los medios de transporte de animales solo podrán entrar y circular por el país si previamente han sido sometidos a una desinfección y desinsectación.

Igualmente, se ha decidido suspender la celebración de la feria del ganado de Andorra, que tenía que celebrarse el 27 de octubre, y también se ha anulado la exposición de ganado que se lleva a cabo cada año durante la feria de Canillo y que se celebrará el próximo domingo 19 de octubre.

La nota de prensa del Gobierno señala que todas las medidas han sido consensuadas y pactadas con la Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA), que ha manifestado su "pleno apoyo" a todas las medidas que puedan minimizar el riesgo de afectación del ganado del país.