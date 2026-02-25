Andorra aprueba 7 nuevas solicitudes del programa de avales para comprar una vivienda

El ministro portavoz, Guillem Casal - SFGA/JAVILADOT

El importe medio del precio de compra es de 407.375 euros

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)

El consejo de ministros del Gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles 7 nuevas solicitudes del Programa de acceso a la primera vivienda de propiedad para residencia habitual.

Según ha informado el ejecutivo en un comunicado, el importe medio del precio de compra de las viviendas que forman parte del programa es de 407.375 euros y el de la subvención de los intereses, de 58.047,54 euros.

El programa se anunció el mes de octubre pasado y desde entonces, el ministerio de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda ha recibido un total de 15 solicitudes, de las cuales 8 se han resuelto de forma favorable, 2 han desistido y 5 están pendientes de valoración.

El programa establece un aval del Gobierno del 100% del préstamo durante los primeros 7 años, período durante el que el ejecutivo se hace cargo del pago de todos los intereses.

Para poder acceder a él, se debe acreditar una residencia mínima de 7 años al país, no tener ninguna vivienda de propiedad, y disponer de un patrimonio inferior al 30% del precio de la vivienda, la que no puede tener un precio de compra superior a 600.000 euros.

El banco donde se solicita la hipoteca hace un análisis de solvencia que, si es desfavorable, se deriva al Institut Nacional de l'Habitatge que emite su informe, y una vez superadas estas fases, se procede a la escritura notarial entre comprador, banco y Gobierno.

El préstamo hipotecario se estructura en dos tramos de amortización: un primero de 7 años a un interés de Euríbor + 0% a cargo del Gobierno, y el segundo hasta completar la hipoteca a un interés de Euríbor + 0,50%.

AMORTIZACIÓN Y CUOTA

Los plazos de amortización son de entre 20 y 50 años sin que, en ningún caso, el beneficiario del programa supere los 80 años al terminar el préstamo.

Por otra parte, el programa prevé que la cuota mensual sea equivalente a una tercera parte de los ingresos de los beneficiarios.