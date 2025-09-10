Andorra avanza 100 plazas de la próxima cuota general de permisos de residencia y trabajo

El nuevo contingente será solo para profesiones determinadas

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles la ampliación de forma "quirúrgica" de la cuota general de inmigración con un pequeño contingente de 100 plazas para determinadas profesiones, según ha explicado la ministra de Justícia e Interior, Ester Molné, durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Molné ha detallado que las plazas que se otorguen de dicho adelanto se restaran de la cuota de 900 trabajadores que el Gobierno ya tenía previsto aprobar durante el próximo mes de octubre.

Según la ministra, el adelanto de la cuota pretende "no ahogar al tejido empresarial" pero a su vez busca que el número de permisos de trabajo que se den vaya en consonancia con la voluntad gubernamental de impulsar un crecimiento digerible y sostenible, ha dicho.

La nueva cuota, además, entrará en vigor unas semanas antes de lo previsto, concretamente de aquí a tres semanas, cuando habitualmente el contingente se aprobaba a finales del mes de octubre.

La intención es garantizar un crecimiento sostenible sin dejar de lado "los servicios básicos y de primera necesidad" de la sociedad, así como ciertas ocupaciones estratégicas para las que no hay profesionales en el país.

PROFESIONES

Molné ha indicado que la cuota entrará en vigor este jueves y será para las siguientes profesiones: sectores sanitarios y educativos, cuidadores en centros sociosanitarios, asistentes domiciliarios y conductores de autobús, así como aquellas profesiones englobadas en los grupos 1 y 2 de la clasificación nacional de ocupaciones.

El adelanto de la cuota que ha aprobado este miércoles el Gobierno responde a la necesidad de garantizar las contrataciones después que la cuota hasta ahora vigente, aprobada en abril y que terminaba a finales de octubre, se agotó a finales de agosto.