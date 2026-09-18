Andorra avanza en la potenciación del cultivo de viña y la producción de vinos de calidad

Una de las visitas a un viñedo andorrano. - GOVERN D'ANDORRA

Tres expertos internacionales visitan esta semana el país para analizar el potencial del sector

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha dado un nuevo paso para proyectar el potencial que puede tener el cultivo de la viña y la producción de vinos de calidad en el Principado.

El director de Agricultura y Ganadería del Gobierno andorrano, Josep Casals, ha destacado que la viña es un ejemplo de "la diversificación" que impulsa el Govern del sector primario, Ha informado en un comunicado.

En este marco, tres expertos internacionales especializados en desarrollo de destinos vitivinícolas visitan esta semana el país para analizar el potencial del sector e identificar oportunidades de crecimiento.

Casals ha explicado que el objetivo es disponer de una diagnosis especializada que permita definir actuaciones para ampliar este cultivo, incrementar la producción de vinos de calidad y generar nuevas oportunidades vinculadas al paisaje, la gastronomía y el turismo sostenible.

Los expertos han valorado muy positivamente la calidad de los vinos andorranos y, según una de ellas, Almudena Alberca, el Principado produce "vinos de nivel internacional" con un gran potencial para reforzar el atractivo enoturístico.

Alberca ha añadido que los vinos andorranos tienen "una identidad propia" con un hilo conductor que une todos los proyectos y transmite la personalidad única del país.

Por su parte, el enólogo de Casus Belli, Miquel Medall, ha afirmado que esta valoración externa confirma el camino emprendido por las bodegas del país y que debe llevar a poder explicar "convencidos" que en Andorra se hace buen vino.