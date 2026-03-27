Archivo - El edificio Nexus, de Andorra Telecom, acogerá el Centro Nacional de Emergencias - ANDORRA TELECOM - Archivo

Se licitan los servicios de consultoría e ingeniería para la dirección y la gestión técnica

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra avanza en los trabajos para poner en marcha el Centro Nacional de Emergencias, vinculado al número 112, con la apertura de la licitación para contratar los servicios de consultoría e ingeniería para la dirección del proyecto y la gestión técnica.

Según informado en un comunicado, la empresa escogida será la encargada de hacer el seguimiento y la supervisión de los trabajos para hacer realidad el proyecto, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de acuerdo con los plazos, los recursos y los estándares de calidad establecidos.

También debe incluir el análisis y la gestión de los riesgos, así como la coordinación y la supervisión global de los distintos equipos y partes implicadas, para asegurar una transmisión adecuada de la información y una toma de decisiones coordinada y consensuada.

La empresa adjudicataria deberá proporcionar una metodología sólida, adaptada y estandarizada de realización que permita, por un lado, acompañar a Protección Civil y al Gobierno en las distintas fases.

Por el otro lado, deberá garantizar la eficiencia y la alineación de los trabajos con los objetivos estratégicos establecidos, priorizando la calidad, adaptación a la necesidades del proyecto, la disponibilidad de los equipos de trabajo y la excelencia técnica.

El concurso público es internacional y las empresas pueden descargarse el pliego de bases a través de la plataforma de contratación del sector público, una vez publicado el edicto en el BOPA el próximo 1 de abril.

PROYECTO

El Gobierno destaca que el servicio 112 constituye una infraestructura de alto interés público, directamente vinculada a la seguridad ya la protección de la población.

Según manifestó la ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, durante la presentación del proyecto, se trata de un proyecto "ambicioso y estratégico" con el objetivo de optimizar la gestión del riesgo, la coordinación de los recursos disponibles y la capacidad de respuesta efectiva ante las emergencias.

El futuro Centro Nacional de Emergencias se ubicará en el primer piso del edificio Nexos, de Andorra Telecom, y la puesta en marcha del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencias a un único teléfono de emergencias, 112, y del Centro Nacional está prevista para 2027.