Andorra y Catalunya evaluarán nuevas líneas de actuación en materia asistencial

La ministra de Sanidad, Helena Mas, se reúne con la consejera de la Generalitat Olga Pané

ANDORRA LA VELLA, (ANDORRA) 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad de Andorra, Helena Mas, y la consellera de Salud de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, se han comprometido a explorar nuevas líneas de colaboración transfronteriza en el ámbito asistencial y de inspección sanitaria, así como en la disponibilidad y la formación de profesionales.

El compromiso llega en el marco de la primera visita de Pané al Principado y que ha servido para continuar avanzando en la colaboración existente entre Andorra y Catalunya a través del seguimiento de los resultados de los grupos de trabajo conjuntos en materia sanitaria, ha informado el ejecutivo andorrano en un comunicado.

Las delegaciones han hecho un repaso de las colaboraciones ya existentes entre las dos instituciones como la donación de tejidos y órganos, que últimamente ha sumado la posibilidad de hacer donaciones de córnea en el Principado, y el futuro centro de salud mental de la Seu d'Urgell (Lleida).

En la reunión han participado también la secretaria de Estado de Sanidad, Cristina Pérez, y la jefa de área de Recursos Sanitarios del ministerio, Carme Pallarès, así como la asesora técnica del ministerio de Sanidad, Cristina Vilanova.

En cuanto a la representación de la Generalitat, han asistido el gerente de la región sanitaria del Alto Pirineo y Aran, Felip Benavent, la delegada del Govern catalán en Andorra, Anna Vives, y la jefa de gabinete de la conselleria de Salud catalana, Montse Pérez.

VISITA AL HOSPITAL Y A LA SEDE DE GOVERN

El encuentro ha finalizado con una visita a las instalaciones del hospital Nostra Senyora de Meritxell, donde han sido recibidas por la directora general del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), Meritxell Cosan, y por el director asistencial, Marcos Gutiérrez.

Previamente, la consellera catalana ha tenido ocasión de visitar la nueva sede de la delegación del Govern de la Generalitat en Andorra, donde ha sido recibida por la delegada, Anna Vives.