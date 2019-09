El Govern d'Andorra cesa a un secretario de Estado que ejerció de observador en partidos de fútbol

Actualizado 11/09/2019 17:43:41 CET

Xavier Espot, jefe de Gobierno de Andorra - SFG

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha anunciado este miércoles, durante una pausa del Consejo de Ministros, el cese del secretario de Estado de Economía y Empresa, Salustià Chato.

La decisión se ha tomado después de que se recibieran en las últimas horas informaciones según las cuales "Chato ha participado en distintos encuentros de fútbol internacionales como observador de campo después de su nombramiento en el cargo", destaca el Govern en un comunicado.

Según estas informaciones, el secretario de Estado de Economía y Empresa ejerció de observador de campo en "como mínimo dos partidos de fútbol internacionales celebrados durante el mes de agosto y el pasado 6 de septiembre".

Estos hechos "constituyen un incumplimiento de las instrucciones expresas y precisas que el ministro Jordi Gallardo dio a Chato en el momento de su nombramiento".

Se le requirió que parara "cualquier actividad relacionada con el futbol durante su mandato de secretario de Estado por una cuestión ética y estética".

De hecho, el ministro aceptó "de forma excepcional" la participación de Chato en el partido Andorra-Francia del 11 de junio, en respuesta a un compromiso previo al nombramiento contraído por Chato con la Uefa.

LAS REACCIONES

La decisión del Govern ha sido respaldada tanto por Demòcrates como por Liberals, los partidos que gobiernan en coalición, y en sendos comunicados han atribuido la destitución al hecho de que Gallardo (ministro liberal del que dependía Chato) ha perdido la confianza en quien era su secretario de Estado.

La consellera general --diputada-- socialdemócrata Rosa Gili ha manifestado que "era una evidencia que esto tenía que terminar de esta manera", ha dicho el Partit Socialdemòcrata en un comunicado.

Además, la diputada ha lamentado "la mala imagen que se ha dado desde un gobierno que ha empezado desde un posicionamiento de mediocridad".

En la opinión de Gili, "no se puede defender a alguien que va a ejercer un cargo de responsabilidad cuando se sabe que ha incumplido la ley".

Y ha añadido que "el Gobierno no puede pedir a los ciudadanos el cumplimiento estricto de la ley cuando los mismos miembros no lo hacen y otros miembros hasta han dicho que no era grave".