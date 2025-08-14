Andorra cierra julio con 255 demandantes de trabajo inscritos en el Servicio de Ocupación

Es la cifra más baja para este mes desde 2008

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

El número global de demandantes de trabajo inscritos en el Servicio de Ocupación de Andorra a finales de julio fue de 255 personas, la cifra más baja para este mes desde 2008, cuando se registraron 257.

Los datos los ha hecho públicos este jueves el departamento de Estadística, que en un comunicado ha señalado que los 255 demandantes de trabajo suponen una variación del -4,5% respecto al mes de junio (267) y un -18,5% respecto a julio de 2024 (313).

El número de demandantes en mejora --personas con trabajo que quieren progresar a nivel laboral-- es de 180, un 1,6% menos que en junio (183) y un 21,4% menos que en julio de 2024 (229).

Por otro lado, la cifra de demandantes de servicios a fin de mes es de 79 (80 en junio) y, según el departamento de Estadística, no hay ninguno en situación de baja médica superior a los 6 meses.

PUESTOS OFRECIDOS

Si se mira el número total de puestos de trabajo ofrecidos a final de mes es de 1.762 (1.928 el mes anterior), lo que supone una variación mensual de un -8,6% y un incremento del 12,8% respecto a julio de 2024 (1.562 ofertas de trabajo).

El número de personas que perciben una ayuda económica por desocupación involuntaria decretada por el Gobierno es de un total de 9, un 18,2% menos que en junio, y un 60,9% menos que en julio del año pasado (23).

Finalmente, Estadística ha publicado que durante el mes de julio se han llevado a cabo 12 contrataciones a través del Servicio de Ocupación y 10 mediante los programas de trabajo temporal; además, 79 personas inscritas encontraron trabajo por sus propios medios.