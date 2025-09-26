Andorra critica "toda violación del derecho internacional" y defiende el diálogo en la ONU

Xavier Espot durante su intervención en la Asamblea de la ONU. - ONU

Espot reafirma el compromiso del Principado con la paz y el desarrollo sostenible

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha condenado "toda violación del derecho internacional" y ha defendido el diálogo, la diplomacia y el respeto por los derechos humanos durante su intervención en la 80 Asamblea General de Naciones Unidas.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, Espot ha advertido que no puede hablarse de desarrollo ni de derechos humanos si no se habla primero de "paz y seguridad".

En este sentido, ha señalado que el mundo afronta una "multiplicación" alarmante de conflictos armados de una amplitud y violencia inéditas en los últimos 80 años, citando tanto la guerra en Ucrania como el conflicto en Oriente Próximo.

En relación con Ucrania, ha reiterado su condena "a toda violación del derecho internacional" y ha expresado una vez más su apoyo firme --literalmente-- a la soberanía y la integridad territorial del país, al tiempo que ha subrayado las consecuencias para la población civil y la estabilidad internacional que suponen los casi 4 años de guerra.

Sobre el conflicto entre Israel y Palestina ha expresado una "profunda preocupación" por la situación humanitaria, que considera que requiere una respuesta urgente por parte de la comunidad internacional, y ha pedido con contundencia el respeto al derecho internacional humanitario por las dos partes.

Espot ha condenado sin distinción todos los ataques contra la población civil, incluyendo los ataques terroristas e indiscriminados, y de forma específica, los perpetrados por Hamás en octubre de 2023, a la vez que ha pedido la liberación de los rehenes.

De la misma forma, ha condenado los ataques de Israel contra civiles e infraestructuras en la Franja de Gaza, "el asedio y el uso del hambre como arma de guerra contra la población", que considera que ha resultado en una catástrofe humanitaria devastadora, en sus palabras.

Por este motivo, ha recordado que Andorra ha reconocido a Palestina, pero no será con plenos efectos diplomáticos hasta que no se cumplan requisitos como la liberación de rehenes, el desarme de Hamás y se impulse la creación de un gobierno palestino que excluya al grupo terrorista.

Finalmente, Espot también ha hecho mención a la protección de los niños en conflictos armados y ha felicitado el trabajo llevado a cabo por quien fue representantes especial del secretario general para los Niños y los Conflictos Armados, Virginia Gamba, con quien Andorra ha trabajado en la campaña 'Prove it Matters'.