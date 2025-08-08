Andorra destina 3,5 millones de euros en el primer trimestre de 2025 a pensiones de renta mínima

Una media de 1.375 personas de más de 65 años se han beneficiado

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra, a través del Ministerio de Asuntos Sociales, ha destinado 3,5 millones de euros durante el primer trimestre de 2025 a pagar pensiones de solidaridad, unas ayudas que buscan garantizar una renta mínima para vivir dignamente.

Según un comunicado del departamento de Estadística este viernes, el Govern andorrano destinó 2,21 millones para una media de 1.375 personas beneficiarias mayores de 65 años.

Del total, 932 son mujeres y 443 son hombres; según su nacionalidad, 327 personas eran andorranas, 712 españolas, 156 portuguesas, 41 francesas y 140 de otras nacionalidades, mientras que de media, un 87,8% de los beneficiarios tenían entre 65 y 85 años.

Por otra parte, el Ministerio destinó 1,27 millones a 380 personas menores de 65 años: 208 mujeres y 171 hombres, de los cuales 216 eran andorranos, 94 españoles, 51 portugueses, 7 franceses y 12 personas de otra nacionalidad.

En este caso, por tramo de edad, de media, un 51,1% tenían entre 46 y 65 años; el 17,6% entre 36 y 45 años; el 15,9% entre 26 y 35 años; el 10,7% entre 66 y 75 años, y el 4,7% entre 18 y 25 años.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

En cuanto a las pensiones no contributivas, durante el primer trimestre de 2025 se han destinado un total de 11,76 millones de euros.

Durante los tres primeros meses del año, ha habido, de media, un total de 12 personas beneficiarias de dicha prestación, el 91,7% de las cuales eran mujeres y todas ellas eran mayores de 95 años.

En cuanto a su nacionalidad, una media de 8 personas eran de nacionalidad andorrana y 4 de nacionalidad española.