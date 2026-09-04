Andorra detecta un incremento de casos de violencia de género digital: 12 en 2026

Presentación de la campaña contra la violencia de género digital - SFGA

El Gobierno y Andorra Telecom impulsan una campaña de prevención

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

Andorra ha detectado un incremento de casos de violencia de género digital y, según ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena, de las 229 mujeres atendidas por el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género (SAVVG) entre enero y mayo de 2026, 12 han sufrido este tipo de violencia.

Cadena también ha detallado que, de los 359 casos atendidos en el SAVVG en 2025, 12 fueron de violencia digital y que entre 2023 y 2025 estos casos se han duplicado, ha informado el Gobierno en un comunicado.

La secretaria de Estado ha afirmado que la violencia digital es una realidad que "puede adoptar formas muy variadas" y que, muchas veces, se normaliza dentro de las relaciones personales.

Para prevenir estas situaciones, Igualdad y Andorra Telecom han impulsado una acción conjunta de sensibilización que busca fomentar relaciones digitales respetuosas, enmarcada dentro de la campaña 'Destapa la violencia. No siempre deja marca', y en septiembre difundirán mensajes en sus redes sociales para concienciar a la población.

"CONDUCTAS DE CONTROL"

El Gobierno recuerda que se trata de un tipo de violencia que puede producirse a través del móvil, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería o la geolocalización, entre otros.

Cadena ha recordado que pedir contraseñas, controlar la ubicación, exigir una disponibilidad constante o compartir contenido sin consentimiento no son muestras de afecto, sino que suponen "conductas de control".

En este sentido, se ha mostrado esperanzada en que la campaña "pueda dar herramientas" a las mujeres para identificar este tipo de violencia y poder denunciarlo a través del teléfono gratuito y confidencial 181.