Andorra encarece entre un 2% y un 2,5% los precios del peaje del túnel de Envalira para 2026

Vista del túnel de Envalira - TÚNEL DE ENVALIRA

También se renueva la reducción tarifaria para residentes y trabajadores del Pas de la Casa (Andorra)

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha aprobado las nuevas tarifas del peaje del túnel de Envalira para el año 2026 que encarece entre un 2% y un 2,5% los precios.

Según informa el ejecutivo en un comunicado este lunes, las nuevas tarifas, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026, son resultado de la propuesta presentada por parte de la sociedad concesionaria, Túnel de Envalira SA, y el Gobierno la ha aprobado.

Concretamente, los precios se actualizan como resultado de la aplicación de la formula de cálculo establecida en el contrato de concesión que tiene en cuenta el cómputo de los índices de precio de consumo (IPC) interanuales en el mes de octubre del año vigente de Andorra, España y Francia --2,70%, 3,10% y 0,90%, respectivamente--.

De esta forma, el precio para los vehículos ligeros pasa de los 7,90 euros actuales a los 8,10 euros, lo que equivale a un incremento del 2,53%, mientras que las furgonetas y los vehículos con remolque pagaran 14,20 euros en vez de los 13,90 actuales (+2,16%).

Los vehículos pesados y autocares verán como el precio del peaje aumenta de los 15,90 euros actuales a los 16,30 (+2,52%), mientras que los vehículos con altura superior a los 3 metros y con más de dos ejes pagarán 20,30 euros en vez de los 19,90 actuales (+2,01%).

Finalmente, las motos y vehículos de dos o tres ruedas abonaran 4,80 euros, diez céntimos más de lo que pagaban hasta ahora, lo que supone un aumento del 2,13%.

REDUCCIONES EN EL PAS DE LA CASA

Igualmente, el Gobierno ha decidido renovar el convenio de reducción tarifaria para los usuarios del túnel que trabajan o residen en el Pas de la Casa (Andorra) para el período 2026-2030 y que establece una reducción del 50% de las tarifas.

El descuento también se aplica a las empresas andorranas de transporte colectivo de pasajeros de línea regular con paradas de origen y destino dentro del territorio andorrano y para las empresas de mercancías que tengan la radicación comercial principal en el Pas de la Casa.