Andorra escoge a 50 ciudadanos para la Asamblea Ciudadana que analizará el futuro del país

La secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana de Andorra, Mariona Cadena, durante la rueda de prensa de este miércoles - SFGA / JAVILADOT

Se trata de la segunda parte del proceso participativo iniciado en octubre

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Ciudadana del proceso participativo 'Trazamos el futuro de Andorra en un mundo que cambia' ya dispone de los 50 miembros necesarios.

Según ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena, en un comunicado del Gobierno este miércoles, los ciudadanos se han escogido entre las 457 personas que voluntariamente se presentaron para formar parte del organismo.

Cadena ha destacado que el Ejecutivo está "muy contento" de la acogida que ha tenido la segunda fase del proceso participativo que se puso en marcha en octubre y que considera que será decisiva ya que es la primera asamblea ciudadana que se celebrará en el país.

También ha explicado que este jueves se reunirá el comité rector del proceso participativo para validar la selección, un conjunto de personas que se han escogido de forma que puedan ser representativas de la sociedad andorrana.

Según ha detallado Cadena, hay más representantes de Andorra la Vella, la parroquia (municipio) más poblado, la mitad son de nacionalidad andorrana y la otra mitad personas de nacionalidad española, portuguesa, francesa y argentina.

También se ha seguido el mismo procedimiento de ponderación para las distintas edades, estudios o situación de convivencia, por lo que hay personas solteras, parejas con hijos, parejas sin hijos, jubilados, estudiantes, trabajadores del sector público o del privado ya sean asalariados o autónomos.

ASAMBLEA DEL 13 AL 15 DE ENERO

La asamblea se celebrará entre el 13 y el 15 de enero, cuando los 50 miembros se reunirán y se encargaran de trabajar las propuestas ciudadanas y sectoriales recogidas durante la primera fase del proceso.

Posteriormente se elaborará un documento con las propuestas finales que se trasladarán a las instituciones implicadas y el objetivo es que antes que finalice el primer trimestre de 2026 se puede dar retorno a la ciudadanía del resultado obtenido.