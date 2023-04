Andorra espera més 3.000 valencians per a les Falles del cap de setmana

Hi haurà paelles, 'mascletà', cercaviles i la 'cremà' d'una falla

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andorra la Vella preveu l'arribada de més de 3.000 valencians aquest cap de setmana per a celebrar la festa de les Falles al Principat, ha informat el Comú d'Andorra la Vella (ajuntament).

Fallers pel Món, una entitat que cada any trasllada la festa fora de la Comunitat Valenciana, ha triat per segona vegada la capital andorrana per a l'esdeveniment després de "la bona experiència" del 2019.

Des del divendres a la vesprada, amb el concurs de paelles, fins al diumenge a la nit, quan es creme la falla creada expressament per a Andorra la Vella, els carrers de la capital acolliran una quinzena d'actes populars i tradicionals de la cultura valenciana.

El Comú recolza la iniciativa i valora "especialment" la data escollida pel retorn econòmic que pot suposar per a hotelers, restauració i comerciants.

L'esdeveniment "multitudinari" arriba al Principat el cap de setmana següent de Setmana Santa, en un moment en què baixa l'afluència turística.

El cònsol menor (vicealcalde) i responsable de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, va destacar el dia de la presentació de la festa el que suposen els valencians: "Un dels nostres principals visitants i un dels més fidels".

La celebració del 2019, la primera que es va fer al Principat, va ser la "més multitudinària i que més repercussió va tindre als deu anys de vida de les trobades de Fallers pel Món.

DISSABTE

Demà dissabte es farà la 'crida' des del balcó del Comú d'Andorra la Vella i a continuació actuaran els Castellers d'Andorra.

Al migdia hi haurà fideuá popular i a la vesprada un cercaviles d'ofrena floral, seguit d'una missa i un castell de focs d'artifici.

DIUMENGE

El diumenge concentrarà els actes més cridaners, amb la 'despertà' a les 9 del matí, una desfilada de moros i cristians, una 'mascletà' a les 14.00 i seguidament una paella popular.

A la vesprada hi haurà degustació d'aigua de València i a les 20.30 es podrà veure la 'cremá" de la Falla l'Estoreta i de la falla gran: és un monument faller fet a mesura per a Andorra, amb elements propis de la parròquia, obra de l'artista faller Pepe Benavent.