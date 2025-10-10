Andorra incrementará la inversión en innovación del 1% actual al 8% en 10 años

El Gobierno presenta el Plan Nacional para la Innovación y la Diversificación

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra se ha comprometido a incrementar progresivamente la inversión pública en el campo de la innovación, pasando del 1% del presupuesto actual hasta el 7% o el 8% en un plazo de 10 años.

Lo ha anunciado este viernes el secretario de Estado de Empresa, Diversificación Económica e Innovación, Marc Saura, durante la comparecencia que ha hecho junto a la ministra de Presidencia, Economía, Empresa y Vivienda, Conxita Marsol, ante la comisión legislativa de Economía para presentar el Plan Nacional para la Innovación y la Diversificación.

Saura ha explicado que con el incremento de inversión previsto se convertirá a Andorra en "un cluster global de I+D" con unos niveles de innovación comparables a los de los países nórdicos, Suiza, Singapur o Corea del Sur, según ha citado.

Por su parte, Marsol ha remarcado que "la innovación no es gasto, es inversión" y ha añadido que lo peor que se podría hacer sería quedarse quieto en un contexto de transformación mundial acelerada.

La ministra ha asegurado que Andorra "no puede quedarse al margen" de la innovación que permitirá diversificar la economía en sectores complementarios y ha puesto en valor el hecho que el país puede actuar con más agilidad que otros países para consolidarse como un ecosistema de innovación tecnológica y socioeconómica.

CATSA

Entre los proyectos del plan destaca el Centre Andorrà de Tecnologies i Solucions Avançades (CATSA), que transformará el antiguo espacio de la Cooperativa Andorrana de Tabacos en un polo de investigación e innovación "de primer nivel", con Laboratorios I+D+i, espacios para startups, centros universitarios y zonas para corporaciones que apuesten por la innovación.

El liderazgo científico del plan ha sido confiado al catedrático Xavier Ferràs, quien ha explicado que los países que encabezan la innovación son los que crean las reglas del juego y ha afirmado que Andorra tiene "talento, la escala y la visión" para posicionarse como un laboratorio internacional de alta innovación.

El plan da respuesta a la encomienda aprobada por el Consell General el 19 de junio del 2024, y se fundamenta en la Estrategia Nacional de Innovación y Emprendeduría 2021-2030, elaborada con la participación de más de 40 agentes públicos y privados.