Andorra llama a reforzar la acción internacional para el futuro de las montañas

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra Imma Tor durante su intervención - GOVERN D'ANDORRA

El Principado acoge la 7 Reunión Global del Mountain Partnership

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

Andorra ha dado inicio este jueves a la 7 Reunión Global del Mountain Partnership (Alianza para las Montañas) haciendo un llamamiento a reforzar la acción internacional para el futuro de las montañas.

En la inauguración de las jornadas, la ministra de Asuntos Exteriores, Imma Tor, ha destacado que proteger el entorno natural "no es un freno, si no una oportunidad" para innovar, diversificar la economía y construir un modelo más sostenible, ha informado el Gobierno en un comunicado.

También ha recordado que las zonas de montaña, que ocupan casi una cuarta parte de la superficie terrestre y acogen centenares de millones de personas, son especialmente vulnerables a los efectos de los retos globales.

Así, ha remarcado la relevancia de la Mountain Partnership como plataforma de cooperación, generación de conocimiento e impulso de acciones concretas para garantizar un desarrollo sostenible y resiliente.

Por su parte, la secretaria general de la ONU de Turismo, Shaikha Nasser Al Nuwais, ha señalado la importancia de las montañas para el ámbito del turismo y ha valorado que un turismo bien desarrollado "no es una industria" y sí una herramienta para empoderar a las comunidades, diversificar los medios de vida y crear incentivos reales para las comunidades que viven allí.

La presidenta del comité director del Mountain Partnership, Ludovica Trancredi Martinelli, ha manifestado la importancia del evento porque, a su juicio, debe contribuir a reforzar la cooperación entre países, fijar prioridades y marcar el futuro de la agenda de las montañas.

La reunión, que se celebra cada cuatro años, ha convertido a Andorra en el epicentro del debate global sobre las montañas de un organismo integrado por más de 700 miembros entre gobiernos, instituciones internacionales, academia y sociedad civil.

PROGRAMA

Bajo el lema 'Montañas para el futuro: turismo responsable, comunidades prosperas", el programa incluye durante tres días sesiones plenarias, mesas redondas de alto nivel y paneles temáticos centrados en ámbitos clave como la protección de los ecosistemas, la financiación del desarrollo sostenible y el refuerzo de las economías de montaña.

Durante las mesas redondas celebradas este jueves, el secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad de Andorra, David Forné, ha destacado el trabajo que el país está llevando a cabo para proteger el 30% del territorio antes de 2030, los esfuerzos para reducir las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles.

Uno de los momentos clave de la reunión será la adopción, el sábado, de la Declaración de Andorra, un documento que establecerá orientaciones y compromisos para reforzar la cooperación internacional y avanzar en la protección y el desarrollo sostenible de las montañas.