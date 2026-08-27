Andorra otorga contribuciones voluntarias de 14.400 euros a organismos de derecho internacional

Corte Penal Internacional - CPI

El dinero va dirigido a la Corte Penal Internacional y a la Academia de Derecho Internacional de La Haya

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha otorgado dos contribuciones voluntarias por un valor total de 14.400 euros a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Academia de Derecho Internacional de La Haya.

Según ha informado el Ejecutivo en un comunicado este jueves, se contribuye con 10.000 euros al Fondo Fiduciario para las Víctimas de la CPI, un programa que tiene como primer objetivo atender a las víctimas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, además de intentar responder a las necesidades físicas, psicológicas y materiales de las víctimas.

Siguiendo la línea de trabajo del ministerio, se propone un año más centrar la ayuda en los programas que incluyen la perspectiva de género.

De esta forma, este año la contribución de Andorra se destinará al Fondo de asistencia a la República Centroafricana, que ha vivido varios periodos de conflicto armado desde su independencia en 1960 que han dejado un gran número de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y de género.

BECAS PARA ESTUDIANTES

Por otro lado, el Gobierno hace una aportación de 4.400 euros en favor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, entidad educativa de alto nivel que se centra en el derecho internacional público y privado.

Dicha aportación permitirá la financiación de dos becas para estudiantes internacionales, una para el curso de verano y la otra para el de invierno del año 2027, con un coste de 2.200 euros por cada beca.

En los últimos años, el ministerio de Asuntos Exteriores ha aportado contribuciones voluntarias a la Academia para financiar las citadas becas y, además, también ofrece la posibilidad de financiar una beca para un estudiante o residente andorrano.