Andorra participa en la reunión anual de otoño del FMI en Washington

ANDORRA LA VELLA, (ANDORRA) 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Finanzas de Andorra, Ramon Lladós, la secretaria de Estado de Asuntos Financieros Internacionales, Lorena Jordana, y el director general de la Autoridad Financiera Andorrana (AFA), David Cerqueda, han participado en la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada en Washington D.C.

En el encuentro, celebrado del 13 al 18 de octubre, se han congregado los representantes de los 191 países que forman parte de dicho organismo internacional, ha informado el Gobierno en un comunicado.

Durante la asamblea se han tratado temas como las perspectivas económicas mundiales para el período 2025-2026, el apoyo a los países en vías de desarrollo, la digitalización e inclusión financiera, economía verde y financiación climática.

La delegación andorrana ha participado en la sesión plenaria del organismo en que han intervenido la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga, para exponer su visión sobre la situación económica internacional, así como las prioridades de las instituciones para los próximos meses.

Los representantes andorranos también han mantenido encuentros bilaterales con representantes del FMI, con ministros de Finanzas y secretarios de Estado de Croacia, Chipre, Países Bajos, Rumanía, Liechtenstein y Luxemburgo, así como con altos representantes de otros Estados miembros del organismo.