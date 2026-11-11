Andorra participará en las cumbres de la Comunidad Política Europea y de la Francofonía

El Jefe De Gobierno De Andorra, Xavier Espot - CESTEVE - SFGA

Espot estará en Dublín este jueves y el 15 y 16 de noviembre se trasladará a Phnom Penh

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 11 (EUROPA PRESS).

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, participa esta semana en dos citas internacionales de alto nivel: la Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en Dublín y la de la Francofonía, celebrada en Camboya.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, la cumbre de la CPE permitirá a los dirigentes europeos abordar los principales retos políticos, económicos y de seguridad de Europa.

La participación de Andorra reafirma la voluntad de estar presente y tener voz en los espacios de diálogo y cooperación europeos, así como reforzar las relaciones con los socios europeos e intercambiar posicionamientos sobre los grandes desafíos compartidos.

La agenda internacional continuará en Phnom Penh, capital de Camboya, donde Espot participará los días 15 y 16 de noviembre en la 20 Cumbre de la Francofonía, centrada en el lema 'Reinvertir en la paz para una prosperidad compartida y una estabilidad sostenible'.

Durante el encuentro, el jefe de Gobierno intervendrá en los debates sobre la consolidación de la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida, y participará en las sesiones de trabajo de los jefes de Estado y de Gobierno del espacio francófono.

PRESENCIA REFORZADA

Previamente, el 14 de noviembre, la ministra de Asuntos Exteriores, Imma Tor, representará a Andorra en la 48 Conferencia Ministerial de la Francofonía, que servirá para preparar los trabajos y documentos que posteriormente se someterán a la cumbre.

La participación en las dos cumbres permite a Andorra reforzar su presencia en los principales espacios de diálogo multilateral europeo y francófono, profundizar las relaciones con sus socios y contribuir a los debates internacionales sobre paz, seguridad, estabilidad y cooperación.