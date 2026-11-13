Andorra presenta un decálogo para hacer los desplazamientos a pie "más seguros y accesibles"

Los participantes en la jornada celebrada en Andorra la Vella. - TONY LARA - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA

Se aprueba en la jornada 'Iberoamérica camina por la salud urbana' en Andorra la Vella

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

El comú (ayuntamiento) de Andorra la Vella y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) han presentado este viernes un decálogo para ayudar a los gobiernos locales a mejorar los recorridos a pie, haciéndolos "más seguros y accesibles".

El documento se ha adoptado en la jornada 'Iberoamérica camina por la salud urbana' celebrada en la capital del Principado, según informa el comú en un comunicado.

El decálogo, abierto al debate y a la revisión de las ciudades participantes, propone medidas para que llegar a la escuela, al centro de salud o a una parada de transporte público, por ejemplo, sea "más fácil y seguro", especialmente para las personas que encuentran más obstáculos en sus trayectos cotidianos.

El cónsul mayor (alcalde) de Andorra la Vella, Sergi González, ha destacado la importancia de evaluar los trayectos enteros cuando hay que decidir en qué sitios intervenir y ha indicado que escuchar a quien se desplaza cada día "nos ayuda a tomar las decisiones concretas".

SALUD Y EQUIDAD

Los seis primeros principios del documento proponen incorporar la salud y la equidad a la planificación urbana, acercar los servicios a los barrios, garantizar la accesibilidad de todo el itinerario y dar prioridad a la seguridad de los peatones.

También plantean adaptar las calles al clima y tener en cuenta al vecindario en el diseño de los espacios de descanso, juego y encuentro.

Entre las actuaciones concretas se incluye mejorar los cruces cercanos a las escuelas, mantener un paso accesible durante las obras, instalar bancos a lo largo de los recorridos e identificar los tramos en que la nieve o el hielo dificultan el paso.

OTROS PRINCIPIOS

Los cuatro principios restantes se centran en mantener las mejoras y comprobar si funcionan, y también se recomienda prever el mantenimiento de cada actuación, así como comparar las condiciones de los recorridos antes y después de intervenir, probar soluciones temporales con el vecindario antes de hacerlas permanentes y compartir los resultados con otras ciudades de la red.

ADAPTAR A CADA BARRIO Y CADA POSIBILIDAD

La secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, ha remarcado el valor del intercambio, señalando que los principios ofrecen una base para continuar avanzando, si bien ha reconocido que dependerá de cada ciudad encontrar la manera de aplicarlos teniendo en cuenta "sus barrios y sus posibilidades".

Maíllo ha añadido que cuando los participantes vuelvan a sus ciudades de origen tendrán la oportunidad de revisar un recorrido habitual "con ojos nuevos" y preguntarse en qué se puede mejorar.

Andorra la Vella ha impulsado la jornada como titular de la vicepresidencia regional de la península ibérica de la UCCI, con La Paz (Bolivia) y Montevideo (Uruguay) como ciudades asociadas.

Barcelona, Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Lisboa (Portugal), Madrid, Quito (Ecuador), San Juan (Puerto Rico, Estados Unidos), San Salvador (El Salvador), Santo Domingo (República Dominicana) y São Paulo (Brasil) completan el grupo de 13 ciudades que participan en la iniciativa.