Andorra presenta una nueva ley de turismo para fomentar la desestacionalización del sector

El texto también integra la necesidad de mejorar la ordenación y planificación

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha aprobado el proyecto de la ley general de turismo que busca fomentar la desestacionalización y la profesionalización del sector, además de consolidar un modelo "sostenible, equilibrado y competitivo".

Según ha informado el ejecutivo en un comunicado, el ministro de Turismo y Comercio, Jordi Torres, ha destacado que el texto orientará la gobernanza del turismo de Andorra, un sector "sólido y uno de los pilares de la economía" que representa un 40% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

El texto se ha desarrollado en colaboración con ONU Turismo, principal referente internacional en turismo y utilizando un proceso participativo con el sector privado del turismo, las instituciones públicas y la sociedad civil.

Dicho proceso ha constado de múltiples reuniones con los diferentes sectores, así como un proceso final de aportaciones al texto, y ha dado lugar a la primera ley paraguas que integra todas las dimensiones del turismo.

La nota de prensa señala que el proyecto de ley integra la necesidad de mejorar la ordenación y la planificación, el fomento de la desestacionalización, con un atención especial al respecto para el entorno natural y la población local, y a la creación de una oferta accesible y sin barreras, de acuerdo con los estándares internacionales.

PROFESIONALIZAR EL SECTOR

Para consolidar la competitividad del sector, el texto recoge la necesidad de profesionalizar y dignificar el sistema turístico a través de la formación del personal, con la voluntad de mejorar la calidad del sector y la experiencia del cliente.

Así, el Gobierno podrá establecer una formación mínima requerida y obligatoria para determinados perfiles, y el texto también prevé una formación práctica especializada y orientada a la mejora de la competitividad y a la dignificación y profesionalización del sector.

Además, la futura norma prevé incluir incentivos y estímulos honoríficos para reconocer iniciativas que contribuyen a la calidad, sostenibilidad y excelencia del sector, reforzando así la cultura de la mejora continua.

DESTINACIÓN TURÍSTICA INTEGRAL

El proyecto de ley también establece la creación de la marca Andorra, como distintivo exclusivo que prestigiará los recursos, productos y servicios turísticos, fomentando una imagen de calidad de la oferta turística de Andorra en los mercados nacionales e internacionales.

Igualmente, la futura norma posibilita declarar espacios turísticos saturados y limitar el establecimiento y ejercicio de determinadas actividades turísticas con la finalidad de proteger el medio ambiente.

Finalmente, otro eje estratégico es la digitalización del sector para gestionar los flujos turísticos y evitar la masificación con acciones como el desarrollo de un sistema de inteligencia turística que permita estudiar y difundir los comportamientos y tendencias de la demanda turística para proporcionar información estadística "fiable y actualizada".