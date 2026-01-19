Andorra refuerza su liderazgo en turismo de montaña en la conferencia iberoamericana

Los participantes en la conferencia iberoamericana de ministros de turismo. - GOVERN D'ANDORRA

Se ha aprobado una declaración para que el turismo sea una prioridad estratégica

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 19 (EUROPA PRESS)

Andorra ha reforzado su liderazgo en turismo de montaña en la 13 Conferencia Iberoamericana de ministros de turismo celebrada en Alcalá de Henares y en la que ha participado el titular de la cartera, Jordi Torres.

El ministro ha intervenido en una mesa redonda sobre competitividad turística, innovación y digitalización y ha destacado el posicionamiento del Principado como destino comprometido con un nuevo modelo turístico basado en la "calidad, el valor añadido y el turismo de montaña y bienestar", informa el ejecutivo en un comunicado.

Entre las acciones destacadas, el ministro ha expuesto el estudio sobre la capacidad de carga como herramienta "fundamental" de gobernanza turística, el sello Andorra Selected o el papel de los eventos deportivos, culturales y gastronómicos como palancas de desestacionalización.

La reunión ha culminado con la adopción de una declaración final, en que los delegados han acordado una visión colectiva y consensuada del turismo en Iberoamérica, situándolo como una prioridad estratégica de las políticas públicas regionales.

El texto subraya el papel del turismo como motor de desarrollo económico, inclusivo y ambientalmente sostenible, y ofrece un conjunto de herramientas multidisciplinares para fortalecer la competitividad del sector.

Así mismo, la declaración reafirma el compromiso común de avanzar hacia un modelo de turismo más "ético, resiliente, inclusivo y sostenible" en toda la región.

La conferencia, que se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), ha reunido a los veintidós representantes de alto nivel de los países miembros de la Comunidad Iberoamericana.

REUNIONES BILATERALES

Durante la conferencia, el ministro Torres ha mantenido reuniones bilaterales con los viceministros de Turismo de México y Colombia con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales en materia turística.

El titular de Turismo ha destacado que tanto México como Colombia han sido identificados como mercados emisores de gran potencial para incrementar las llegadas en el Principado, así como la "muy buena" acogida de la destinación Andorra por parte de los operadores y agencias de viajes contactados durante 2025.

Las reuniones han permitido subrayar la importancia de fortalecer la cooperación turística entre Andorra, México y Colombia, así como identificar vías de promoción como herramientas para impulsar el intercambio cultural y comercial, además de contribuir al crecimiento sostenible y mutuo de los destinos.