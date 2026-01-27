Andorra registra un aumento del 17,6% de los delitos de malos tratos y violencia de género

Los responsables de los tribunales andorranos durante la rueda de prensa - CSJ

La Fiscalía registra una disminución del 12% de las infracciones contra la libertad sexual

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

Andorra registró en 2025 un total de 207 delitos por malos tratos en el ámbito doméstico y violencia de género, lo que supone un incremento del 17,6% respecto a 2024.

La cifra la ha dado a conocer el fiscal general, Xavier Sopena, durante la rueda de prensa de avance de las estadísticas delictivas que se ha llevado a cabo este martes, como prolegómeno de la apertura del año judicial que tendrá lugar el próximo jueves.

La memoria del ministerio público recoge que a lo largo del año pasado se abordaron un total de 6.152 infracciones penales, un 2,55% menos que las 6.213 de 2024, de las cuales 3.748 fueron delitos (-2,39%).

Sopena ha querido señalar, en concreto, el aumento registrado de actos criminales relacionados con los malos tratos y la violencia de género, que con los 207 casos contabilizados se sitúan a niveles de 2021 y 2023, después de un 2024 en que se habían moderado.

También se han incrementado los delitos por amenazas (+18%) y los hurtos (+15%), especialmente aquellos en que el valor de los bienes sustraídos supera los 600 o los 6.000 euros o cuando se hace con abuso de confianza.

En cambio, los datos muestran una reducción de los hurtos con acceso ilícito en casa habitada (- 21,43%), los hurtos con escalamiento (-66,67%) o los hurtos con fuerza (-37,50%), todos ellos más generadores de alarma social.

Otro de los datos destacados por el fiscal general es la disminución (-11,81%) de los delitos contra la libertad sexual, después de un año 2024 en que el propio fiscal alertó de un "salto significativo" respecto a 2023.

MENOS VIOLACIONES

Concretamente, el año pasado se registraron 15 violaciones, casi un 35% menos que las 23 de 2024, y también bajaron un 41,2% los delitos de pornografía infantil y exhibicionismo sumado, mientras que han aumentado un 250% los delitos de prostitución pasando de 2 a 7.

Por otra parte, los delitos contra la salud pública se han reducido un 40% y destaca especialmente la disminución en un 35,52% de los de introducción y consumo de cocaína (de 183 a 118) y una bajada del 52% de los de introducción y consumo de éxtasis (de 88 a 43).