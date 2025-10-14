Andorra registra diez donantes y completa seis implantes de córnea en cinco meses

Archivo - Andorra.- El psiquiatra catalán Joan Soler será el nuevo jefe de Salud Mental del hospital de Andorra - SAAS - Archivo

El ministerio y el SAAS valoran "muy positivamente" las cifras

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

Andorra ha registrado diez donaciones de córnea que han derivado en seis implantes exitosos durante los primeros cinco meses de funcionamiento del circuito, ha informado el Gobierno en un comunicado este martes.

Del resto de donaciones, la nota detalla que una es "viable" y está pendiente de ser implantada, dos se han descartado y otra está pendiente de finalizar los estudios de viabilidad.

El ministerio de Sanidad y el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) han hecho públicos los datos coincidiendo con el Día mundial de la donación de órganos, tejidos y transplantes que se celebra el 14 de octubre.

Tanto el ministerio como el SAAS valoran "muy positivamente" dichas cifras que consideran que no solo demuestran el carácter altruista y solidario de la ciudadanía, sino que las donaciones también han permitido restaurar la visión de seis pacientes con lesiones oculares.

De hecho, las donaciones se han podido realizar después que el ministerio de Sanidad y el SAAS firmaran, en mayo de 2025, un convenio de colaboración con el Banc de Sang i Teixits de Catalunya y el Hospital Clínic de Barcelona que permite la donación de córneas en el país.

CIRCUITO DE DONACIÓN GRATUITO

El circuito de donación es gratuito: primero se verifica que no hay oposición a la donación y se obtiene el consentimiento familiar, luego se comprueba que el donante cumpla los criterios que establece el Centro de donaciones del Clínic.

Una vez se dispone de la evaluación favorable, se procede a la extracción de la córnea y la restauración del cuerpo y, posteriormente, se hace el envío de las córneas al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, donde se procesan y se conservan hasta que se transplanten.

El Gobierno también destaca que en 2024 se hicieron dos donaciones efectivas de medula ósea, que correspondieron a dos trasplantes y también se señala que desde 2012 se han hecho más de 1.600 donaciones de cordón umbilical que han permitido efectuar 161 criopreservaciones y conseguir transplantes.