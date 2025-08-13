Andorra Telecom recicla más de 3.300 routers de la campaña de renovación de equipos

Los aparatos se trasladan a una planta de tratamiento especializada en aparatos electrónicos

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

Andorra Telecom, la compañía pública de telecomunicaciones, ha reciclado 3.311 routers en el marco de la campaña de renovación de equipos que inició el pasado mes de mayo.

Según ha informado la compañía en un comunicado este miércoles, los equipos retirados de los domicilios de los clientes son trasladado a la planta de tratamiento especializada en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEE) en Andorra.

Los routers se tratan mediante un proceso de desmontaje manual que permite una separación precisa de los distintos componentes, una metodología "ambientalmente más responsable" que la trituración masiva.

De esta forma se reduce "drásticamente" el rechazo y se maximiza la recuperación de materiales reutilizables, cumpliendo con el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la economía circular.

Los componentes que se recuperan incluyen las carcasa de plástico, elementos férreos y metálicos, cableado de cobre, disipadores de aluminio o placas electrónicas que se envían a reciclar para recuperar tierras raras y metales valiosos, garantizando la trazabilidad y la correcta valorización de los materiales.

CONEXIÓN "MÁS FLUIDA"

La campaña de cambio de routers se enmarca en el objetivo de ofrecer a los clientes mejoras tecnológicas y ha permitido que muchos hogares disfruten de una conexión a Internet más "fluida, rápida y estable".

Los nuevos routers incorporan prestaciones más avanzadas, mientras que los antiguos tienen una segunda vida a través del reciclaje.

Con éste proyecto Andorra Telecom consolida una forma de hacer empresa basada en la innovación, la responsabilidad ambiental y la colaboración local, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible del país.