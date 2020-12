Andorra ve "legítima y justa" la aspiración de equipararse a Catalunya en movilidad

Espot pide desbloquear "en los mejores plazos" la cuestión de la movilidad

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha calificado de "legítima y justa" la aspiración andorrana de equipararse a Catalunya a efectos de permitir la movilidad de los habitantes de uno y otro territorio, limitada por el momento por las medidas adoptadas por la Generalitat para frenar los contagios de Covid-19.

En declaraciones a la prensa, Espot ha asegurado que el contenido del decreto "no se ajusta del todo a las declaraciones políticas o, en todo caso, a aquella demanda legítima y justa" que hecha desde Andorra, porque no contempla una equiparación entre el Principado y la comarca del Alt Urgell (Lleida).

Espot ha defendido que la demanda responde a las buenas relaciones de vecindad entre Catalunya y Andorra: "Creemos que es una justa contraprestación a todo el apoyo, particularmente en el ámbito sanitario, que hace muchos años damos a los residentes del Alt Urgell".

En este punto ha recordado la colaboración en materia de diálisis y las pruebas de TMA practicadas a un millar de residentes de la comarca catalana fronteriza en el marco de la situación de crisis sanitaria causada por el Covid-19.

"Creemos que esta cuestión se debería desbloquear en los mejores plazos", ha solicitado el jefe de Gobierno andorrano, que entiende que hay que dar un paso más y que no hay ninguna razón sanitaria o epidemiológica que justifique que los catalanes no puedan hacer turismo en Andorra, pero sí por todo el territorio catalán.

SITUACIÓN SANITARIA

Además ha añadido que la situación sanitaria en Andorra es "tan o más buena" que la que se da en la comarca del Alt Urgell o en cualquier otra comarca catalana.

"No puedo decir que haya encontrado una falta de lealtad en el Gobierno de Catalunya, porque no es el caso", ha asegurado Espot, y ha añadido que en las reuniones y conversaciones mantenidas ha habido buena predisposición.

Pero esta, "desgraciadamente, no se ha terminado de plasmar jurídicamente en este decreto y aquí es donde hay una discordancia, una diferencia que creo que se tiene que salvar políticamente", ha dicho el jefe de Gobierno andorrano.

Y ha asegurado que desde el Ejecutivo de Andorra se insiste en esta cuestión: "Nuestra responsabilidad y obligación no es hacer decir a los decretos lo que no dicen, sino, cuando los decretos no dicen lo que queremos que digan, hacer las gestiones políticas para hacer las modificaciones oportunas".