Andorra la Vella y Escaldes-Engordany viven una multitudinaria y fría cabalgata de Reyes Magos

Cabalgata de los Reyes Magos en Andorra la Vella. - TONY LARA - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA

18 carrozas y 500 personas desfilan por el céntrico eje comercial andorrano

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)

Andorra la Vella y Escaldes-Engordany han acogido este lunes por la tarde una multitudinaria cabalgata para dar la bienvenida a los Reyes Magos.

La rúa, organizada conjuntamente por los comuns (ayuntamientos) de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany, además de la Unió Pro Turisme d'Escaldes, ha empezado a las 18 horas en Andorra la Vella y ha contado con la participación de 18 carrozas y unas 500 personas.

La cabalgata ha recorrido las avenidas Meritxell y Carlemany, centro neurálgico del comercio andorrano, con centenares de personas que esperaban con la misma dosis de nervios e ilusión ver aparecer a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Durante la rúa se han visto pasar las carrozas del Paje Real, las de Melchor, Gaspar y Baltasar y las que presentaban un sinfín de personajes del imaginario infantil como Micky, Minnie, Bob Esponja, Harry Potter o los protagonista de Toy Story.

El recorrido ha terminado más de dos horas después en la plaza Coprínceps, donde se encontraba el Palacio Real, espacio en que Sus Majestades han recibido los niños y niñas que han querido verles y entregarles las últimas cartas.

EL FRÍO

Las bajas temperaturas, que este lunes ya se han dejado notar a la espera que mañana se viva un día de Reyes gélido, no han impedido una multitudinaria asistencia en las principales calles de la capital de Andorra, pero han obligado a los asistentes a asistir bien abrigados para combatir el frío.

Los asistentes, tanto pequeños como mayores, ha usado bolsas, cajas e incluso paraguas del revés para recoger el mayor número posible de los miles de caramelos que Sus Majestades y sus acompañantes han lanzado durante la cabalgata.

Los Reyes también se han podido ver en el resto de parroquias (municipios) del Principado con curiosidades como la llegada esquiando en el Pas de la Casa o el recorrido a caballo que hacen en la Massana.