Andorra la Vella reconoce la 'tripleta mágica' de castells de la Colla Vella dels Xiquets de Valls

Momento En El Que Se Ha Descubierto La Placa Conmemorativa - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA

Una placa conmemora la mejor actuación castellera fuera de Catalunya

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

El Comú de Andorra la Vella ha reconocido la actuación histórica de castells que hizo la Colla Vella dels Xiquets de Valls (Tarragona) en la plaza Príncep Benlloch de la capital andorrana durante la fiesta mayor de 2025, consiguiendo una 'tripleta mágica'.

Este martes, el cónsul mayor de Andorra la Vella, Sergi González, y la alcaldesa de Valls, Dolors Farré, han descubierto la placa conmemorativa en un acto en el que han participado miembros de los dos consistorios y representantes de la Colla Vella dels Xiquets de Valls y de los Castellers de Andorra, informa el comú en un comunicado.

Concretamente, los castellers de Valls descargaron un 3 de 9 con folre, un 4 de 9 con folre y un 5 de 8, además de un pilar de 6, en la que se considera "la mejor actuación castellera hecha fuera de Catalunya".

González ha señalado que la plaza Príncep Benlloch forma parte de la historia castellera y que es "un orgullo" que una actuación de esta magnitud se haya vivido en la capital del Principado.

También ha destacado que el reconocimiento refuerza los lazos entre Andorra la Vella y Valls, que el año que viene cumplirán 60 años de su hermanamiento.

Por su parte, la alcaldesa de Valls ha indicado que es un orgullo que un hito casteller de esta magnitud quede para siempre vinculado a Andorra la Vella, con quien comparten más de 60 años de "hermanamiento, amistad, tradiciones y cultura".

Cabe recordar que la plaza Príncep Benlloch es plaza castellera de 9 desde 2019, cuando la Colla Jove dels Xiquets de Valls descargó, por primera vez en Andorra, un 3 de 9 con folre, y también se reconoció con una placa.