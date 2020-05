Andorra ya no tiene ningún paciente de Covid-19 con ventilación mecánica

La segunda vuelta del cribado masivo en el país termina este miércoles

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 May. (EUROPA PRESS) -

Andorra ya no tiene ningún paciente de Covid-19 intubado y con ventilación mecánica, según ha informado el ministro de Salud, Joan Martínez Benazet, en la rueda de prensa para hacer balance de la emergencia sanitaria.

El titular de Salud ha añadido que sólo queda ingresado un paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y que será trasladado a planta en las próximas 48 horas como máximo, después de haber obtenido dos resultados negativos en PCR.

Martínez Benazet ha manifestado que los datos epidemiológicos presentan una situación prácticamente "idéntica" a la de los últimos días: el último contagio registrado se dio el domingo pasado y no ha habido ninguna defunción en los últimos 10 días.

De este modo, el total de casos desde el inicio de la pandemia es de 763, de los cuales 676 han superado la enfermedad y 51 han fallecido; quedan 36 casos con infección activa, y 8 de ellos están ingresados en el hospital.

"Esto no quiere decir que se haya terminado, pero podemos ser optimistas", ha expresado el ministro de Salud, y ha informado de que la tasa de reproducción de la enfermedad es de prácticamente 0 desde hace días.

A los datos epidemiológicos se sumarán los casos que se diagnostiquen a raíz del cribado masivo a la población andorrana, cuyos resultados por el momento no se tienen en cuenta en el recuento --puesto que no se conocerían de no ser por este estudio--.

1% MENOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CRIBADO MASIVO

Martínez Benazet ha recordado que este miércoles termina la segunda vuelta del cribado masivo a la población, en la que se han hecho 61.042 test hasta este martes a las 12 horas; el total de tests practicados es de 129.605 entre las dos vueltas.

Los resultados no difieren mucho de los obtenidos en la primera vuelta, con lo que se confirma que alrededor del 9% de la población ha generado anticuerpos, y la participación en esta segunda vuelta se ha reducido en un 1% respecto de la primera.

El titular de la cartera de Salud ha explicado que el porcentaje de enfermos es "muy bajo", por lo que el riesgo de que haya algún contagiado entre aquellos que no se han sometido a las pruebas de anticuerpos es pequeño.

PROTOCOLOS DE CONTROL

Para controlar la enfermedad y detectar rápidamente posibles nuevos brotes, el Gobierno trabaja en el diseño de tres protocolos para hacer cribados a poblaciones centinela.

Martínez Benazet ha adelantado que uno implica a los profesionales del comercio y la hostelería, y que unos días después de la apertura de las fronteras se dará la opción a los que operan en el núcleo del Pas de la Casa de hacerse una prueba TMA --parecida a la PCR--.

Otro protocolo se refiere a los centros sociosanitarios y geriátricos, donde también se harán cribados a profesionales y residentes, y el último establece los cribados a realizar en los grupos escolares.

A los alumnos que compartan aula se les considerará como un grupo conviviente, con lo que no tendrán que llevar mascarilla ni mantener distancias de seguridad dentro del grupo, que deberá ser de un máximo de 15 estudiantes por clase.