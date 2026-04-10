Los Bombers celebrarán el XXI Concurs de Rescats en Accidents de Trànsit del 13 al 17 de abril

Un simulacro de accidente donde los Bombers deben excarcelar a las víctimas atrapadas dentro de los vehículos - BOMBERS

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat celebrarán entre el 13 y 17 de abril el XXI Concurs de Rescats en Accidents de Trànsit en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), que este año contará con un total de 51 equipos de diversos cuerpos de Madrid, Valencia y Andorra.

Durante este periodo, los participantes tendrán que realizar maniobras de excarcelación para liberar a las víctimas atrapadas en vehículos, cuyo escenario simulará un accidente de tráfico, informa el Govern en un comunicado este viernes.

Este certamen permite perfeccionar las técnicas de rescate y mejorar la coordinación en accidentes reales.