El catalán retrocede como lengua de uso habitual en Andorra en 2026, según una encuesta

Presentación de la encuesta de usos lingüísticos del catalán. - SFGA - JAVILADOT

Casi el 47% de la población adulta dice tener el castellano como lengua materna

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

Andorra ha registrado este 2026 un retroceso del uso del catalán como lengua de uso habitual, según los datos recogidos en la última encuesta de Conocimientos y usos lingüísticos de la población de Andorra presentada este lunes.

Concretamente, según informa el Gobierno en un comunicado, el catalán es la primera lengua de uso habitual para un 55,9% de los encuestados en las relaciones con otras personas, mientras que para un 55% lo es castellano.

El estudio, elaborado por Andorra Recerca + Innovació por encargo del Servicio de Política Lingüística, analiza los hábitos lingüísticos de la población residente de más de 14 años, con una muestra formada por 752 personas y un trabajo de campo elaborado entre el 4 y el 19 de junio de 2026.

El dato supone un retroceso de casi 8 puntos, ya que en la última encuesta llevada a cabo en 2022, el catalán era la primera lengua para un 63,7% de los encuestados y solo el 48,6% optaba por el castellano.

En cuanto a la lengua inicial o materna, el 46,9% de la población adulta dice tener el castellano como lengua materna, seguida del catalán con un 38,9%, en tercer lugar el portugués (12,8%), y por detrás se sitúan el francés (8,4%) y el inglés (3,5%).

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

Según ha explicado la ministra de Cultura, Mònica Bonell, durante la presentación de los resultados de la encuesta, los datos reflejan los cambios demográficos que vive el Principado, con un incremento de la población residente no nacional castellanohablante.

Bonell ha indicado que los resultados les empujan a seguir trabajando para garantizar el uso de la lengua propia y oficial y se ha mostrado convencida de que con los años se podrán ver los frutos de la aplicación de la nueva ley, que tiene como objetivo "cambiar las tendencias de uso predominante del castellano".

DETALLE DE LOS RESULTADOS

El 46,8% de los encuestados identifican el catalán como lengua propia, ocho puntos por encima de los que lo tienen como lengua inicial (38,9%); el 43,7% identifican el castellano, tres puntos menos de los que lo tienen como lengua inicial (46,9%).

El 10,2% identifican como propio el portugués (12,8% lo tienen como lengua inicial), mientras que el 5,7% citan el francés (8,4% lo tienen como lengua inicial) y el 1,3% el inglés (3,5% lo identifican como inicial).

En cuanto al indicador de conocimiento de la lengua catalana, el estudio dibuja un "decrecimiento" respecto a la última ola, y se mantiene el castellano como la lengua que más conoce la población.

7,9 EN CATALÁN, 9,4 EN CASTELLANO

El catalán es conocido con un 7,9 de media en una escala de 0 a 10, en el caso del castellano el resultado es de 9,4 mientras que el inglés se sitúa en tercer lugar como lengua más conocida, seguida del francés y el portugués.

Los datos también apuntan que el castellano es la lengua más utilizada en casa (38,8%), seguida del catalán con un 31,9), mientras que el catalán es la lengua preferente de transmisión de padres a hijos, con un 56,7%, 12 puntos por encima del castellano.

En el caso de la lengua de relación con los amigos, el castellano se sitúa en primer lugar (38,2%), seguida del catalán (34,7%), el portugués (3,3%) y el francés (1,8%), mientras que en 2022 el catalán se sitúa en primer lugar (41,4%) y el castellano en segundo (30,7%).

En cambio, el catalán sigue siendo la lengua más utilizada en el trabajo en las relaciones externas (atención al usuario) con un 48,1%, por delante del castellano (25,6%) que en cambio es el más utilizado en las relaciones internas entre trabajadores (38,1%).