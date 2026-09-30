Correos lanza una emisión de la serie Andorra Mítica en homenaje al Cinema Cristall

Sello de Correos dedicado al Cinema Cristall de Andorra - CORREOS

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

Correos ha puesto en circulación una nueva emisión filatélica de la serie Andorra Mítica dedicada al Cinema Cristall, informa en un comunicado este miércoles.

El Cinema Critall está ubicado en la avenida Carlemany de Escaldes-Engordany (Andorra) y "forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones".

La sala fue inaugurada en los años treinta con el nombre de Gran Teatre Cristall Cinema de les Escaldes y desarrolló una intensa actividad cultural, ya que, además de cine, acogió representaciones teatrales, conciertos y actos culturales.

Correos ha explicado que, con esta emisión, quiere poner en valor aquellos espacios que han contribuido a configurar la identidad cultural del país.

La empresa ha realizado una tirada de 45.000 unidades con un valor postal de 2,65 euros cada sello, y se puede adquirir en la oficina de Correos de Andorra la Vella (Andorra), a través de Correos Market o a través del Servicio Filatélico.