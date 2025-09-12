La delegación de la Generalitat en Andorra celebra la Diada hablando de cocina y salud

El director de la Fundacó Alícia, Toni Massanés - DELEGACIÓ DE LA GENERALITAT A ANDORRA

Expertos catalanes y andorranos han participado en una mesa redonda

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

La delegación de la Generalitat en Andorra ha celebrado este viernes la Diada de Catalunya con una jornada que ha abordado la estrecha relación que existe entre cocina y salud.

En un comunicado de la delegación de la Generalitat en Andorra, explican que se ha organizado una conferencia y una mesa redonda bajo el título de 'Alimentación, cocina y salud, un reto compartido'.

La delegada de la Generalitat en Andorra, Anna Vives, ha remarcado que en la celebración de la Diada de este año han querido realzar lo que une Catalunya y el país pirenaico y lo que puede representar "un reto común".

Aprovechando que Catalunya es Región Mundial de la Gastronomía, en el acto se ha querido hacer un homenaje "a la buena gastronomía" que comparten los dos territorios desde el punto de vista de la salud y de los buenos hábitos alimentarios.

"CULTURA ALIMENTARIA"

El acto ha empezado con la conferencia impartida por el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, que ha apuntado que el Pirineo catalán y Andorra comparten embutidos y platos, por lo que se puede decir que comparten "cultura alimentaria".

También ha destacado el trabajo de la Fundación Alícia, una entidad referente a nivel nacional e internacional en el ámbito de la investigación científica aplicada a la alimentación, afirmando que la relación entre gastronomía, salud, sostenibilidad, rigor científico y compromiso social acaba repercutiendo "en cómo se come".

MESA REDONDA

En la mesa redonda ha participado por parte catalana el mismo Massanés así como la directora científica y responsable de Salud y Hábitos Alimentarios de la misma fundación, Elena Roura, mientras que por parte andorrana han intervenido el director del departamento de Agricultura y Ganadería del Gobierno, Josep Maria Casals, y la dietista y nutricionista Marta Pons.

Casals ha ofrecido una visión general sobre la situación del sector primario en Andorra y ha expuesto varias acciones pensadas para diversificarlo, sobretodo fomentando la elaboración de productos agrarios y alimentarios de calidad y proximidad.

Por su parte, Pons ha centrado su intervención en explicar qué es una dieta saludable y como se puede configurar.

Roura ha abordado el ámbito de la alimentación y el tratamiento de la enfermedad, exponiendo casos en que una determinada alimentación es básica para su tratamiento, otros en que la alimentación es el único tratamiento posible o aquellos en los que la alimentación tiene un impacto "significativo".