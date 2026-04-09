La delegación de la Generalitat en Andorra celebrará Sant Jordi con música y gastronomía

El acto de Sant Jordi organizado por la delegación el año pasado- DELEGACIÓN DEL GOVERN EN ANDORRA

El acto del 16 de abril unirá la canción lírica catalana y andorrana con el vino y el queso

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

La delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya en Andorra, con la colaboración del ministerio de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de Andorra, dará la bienvenida el 16 de abril a la celebración de Sant Jordi con un acto que maridará música y gastronomía.

Según ha informado la delegación a través de un comunicado, el acto, que se titulará 'Un viatge pels sentits', pondrá en común la canción lírica catalana y andorrana.

La interpretación irá a cargo de la soprano andorrana Jonaina Salvador y del pianista andorrano Jordi Barceló, y los asistentes podrán degustar vinos y quesos andorranos y catalanes, escogidos específicamente por su relación con cada una de las canciones del recital.

La delegada del ejecutivo catalán en el Principado, Anna Vives, ha destacado el hecho de haber podido repetir por segundo año la colaboración con el gobierno andorrano para organizar una acción vinculada con un patrimonio que "compartimos catalanes y andorranos", como la Diada de Sant Jordi.

El acto contará con la dinamización de las expertas Gemma Muray y Clara Soler, de Caram Caram, que, junto con Jonaina Salvador, irán guiando al público en un viaje en el que interactuarán sentidos como el auditivo, el gusto y el olfato.

ACTO GRATUITO Y ABIERTO

El acto se hará en la sala de exposiciones del Govern, que actualmente acoge la exposición 'Referents', de Lita Cabellut y Maseda.

Empezará a las 20 horas y es gratuito y abierto a todo el público, pero requiere de reserva previa.