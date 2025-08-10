Duch despliega el "ambicioso" Pla Brussel·les en su primer año al frente de UE y Acción Exterior

Duch en Bruselas con la presidenta del PE, Roberta Metsola, ante el presidente de la Generalitat - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de UE y Acción Exterior de la Generalitat ha destacado el despliegue del "ambicioso" Pla Brussel·les en el primer año del Govern con Jaume Duch al frente del departamento, informa este domingo en un comunicado.

El plan busca "ganar presencia e influencia" en Consejo de la UE, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones para incidir en el próximo marco financiero, la oficialidad del catalán, la política agraria común, la vivienda y otros ámbitos.

Este plan pretende "hacer partícipe del proyecto europeo a toda la sociedad catalana, especialmente al mundo local y al académico, las entidades y la juventud".

DELEGACIONES DEL GOVERN

La Conselleria también ha destacado que en este año ha consolidades las delegaciones del Govern en el exterior, con "las bases de un nuevo modelo de gestión para reforzar la coherencia y la profesionalización" en el funcionamiento de estas sedes.

En cooperación al desarrollo, ha anunciado un incremento de más de 7 millones de euros para este fin en 2024 y de 8 millones este año, además de aportaciones a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, y otros.

Además la Conselleria ha liderado la elaboración del programa de trabajo de la presidencia catalana de los Cuatro Motores para Europa (Catalunya, Baden-Württemberg, Lombardia, Auvergne-Rhône-Alpes) y ha coordinado la 'Semana de Catalunya' en la Exposición Universal de Osaka.

Duch ha viajado recurrentemente a Bruselas y también ha ido al Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Suiza, Andorra, Japón, Marruecos y, recientemente.