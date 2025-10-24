Empieza la 46 Fira d'Andorra la Vella, a la espera del nuevo recinto Espai Capital para 2027

Inauguración de la Fira de Andorra la Vella - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA - TONY LARA

El evento cuenta con 195 expositores en 12.000 metros cuadrados

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)

El jefe del Gobierno andorrano, Xavier Espot, y el cónsul mayor (alcalde) de Andorra la Vella, Sergi González, han inaugurado este viernes la 46 Fira d'Andorra la Vella, a la espera de que en octubre de 2027 el evento ya pueda celebrarse en el nuevo recinto Espai Capital.

En declaraciones a los periodistas, González ha asegurado que por ahora el concurso de ideas ha despertado "mucho interés" con 54 empresas que se han descargado la documentación para presentar una oferta.

Ha destacado que el nuevo espacio permitirá disponer de un recinto ferial de más de 6.000 metros cuadrados, y se podrá adaptar la feria "a las necesidades" que piden muchos participantes, como por ejemplo que el evento se alargue más de un fin de semana.

En cuanto a la edición de este año, ha recordado que se cuenta con un "récord" de expositores, con 195 profesionales del sector comercial, empresarial y representantes del tejido asociativo del país, repartidos en los más de 12.000 metros cuadrados de recinto.

González ha señalado que el año pasado asistieron 77.000 personas a la Fira y no ha escondido el deseo de "soñar" con llegar a los 80.000, teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas, en general, son positivas.

También ha remarcado el papel del certamen como "motor de actividad económica", dinamizando el comercio local y generador de comunidad en la parroquia (municipio) y el país, siendo la única muestra nacional que acoge todo el tejido económico y social.

El acto de inauguración de la Fira ha contado con la presencia de las autoridades locales de Andorra la Vella, además del síndic general (presidente de Parlamento), Carles Ensenyat, además de otros miembros del Gobierno y del Consell General (Parlamento).