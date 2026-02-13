Empresarios del Pas de la Casa (Andorra) piden más ayudas al Gobierno por el corte de la RN20

Un instante de la reunión del Consejo Económico y Social del Pas de la Casa - COMÚ DE ENCAMP

El ejecutivo andorrano descarta ERTEs y la reducción de los alquileres de los locales

PAS DE LA CASA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

Empresarios del Pas de la Casa (Andorra) han pedido más ayudas al Gobierno para mitigar el impacto de la caída de la actividad como consecuencia del corte de la carretera RN20 en Merens-les-Vals des de el pasado 31 de enero por un deslizamiento de piedras y tierra.

La petición la han trasladado este viernes a representantes del Gobierno durante la celebración de una reunión del Consejo Económico y Social del Pas en la que el ejecutivo ha detallado las medidas de apoyo adoptadas esta semana por el consejo de ministros, informa el Gobierno en un comunicado.

Hasta ahora el ejecutivo había anunciado medidas de promoción turística y fomento de la movilidad para incentivar la llegada de visitantes, como un cheque de 30 euros semanal para cargar gasolina para los vehículos de Occitania o descuentos en el forfait de Grandavalira.

En cuanto a ayudas económicas y fiscales, se ha acordado el aplazamiento o fraccionamiento del impuesto general indirecto (IGI) a partir del 1 de febrero, ayudas directas para las cotizaciones empresariales a la Caja Andorrana de la Seguridad Social o un programa de avales gubernamentales para créditos vinculados a pérdidas de facturación.

Este viernes los agentes económicos han pedido que se reduzcan los alquileres o que se activen ERTEs, dos medidas que por ahora, han sido descartadas por el Gobierno a la espera de ver como evoluciona la situación.

En cambio, el Gobierno se ha comprometido a estudiar la demanda del sector para que el descuento de 30 euros en gasolina se pueda destinar al fomentar el consumo directo en la localidad fronteriza -o alternativamente en el conjunto del país- con el objetivo de generar un impacto económico más directo.

La nota de prensa destaca que los ministros participantes en la reunión han reiterado el compromiso "firme" del Gobierno para escuchar todas las necesidades expuestas y evaluar su viabilidad en el marco de las medidas de emergencia.

MANTENER EL DIÁLOGO

A la vez, han reafirmado la voluntad de mantener un diálogo constante y transparente con los agentes económicos del Pas de la Casa mientras avanzan los trabajos y se implementan actuaciones de apoyo.

El comunicado también destaca que los representantes del tejido empresarial del Pas han querido agradecer la colaboración, la implicación y la transparencia tanto del Gobierno como del comú (ayuntamiento) de Encamp -parroquia a la que pertenece el Pas- destacando la proximidad institucional y el intercambio continuo de información en una situación excepcional.