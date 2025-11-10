Una filial americana de MoraBanc, premio International Wealth Management Firm of the Year

El reconocimiento forma parte de los Premios Citywire

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)

La filial del Grupo MoraBanc en Estados Unidos, Boreal Capital Management Miami, ha recibido el premio Internacional Wealth Management Firm of the Year en la última edición de los Citywire International Wealth Management Awards 2025.

Según ha informado MoraBanc en un comunicado este lunes, el premio supone un reconocimiento de los profesionales de la firma y su esfuerzo para implementar avances tecnológicos en la visión del mercado financiero, con el objetivo de crear una propuesta de inversión diferenciada y con valor añadido.

El CEO de Boreal Miami, Joaquín Francés, ha manifestado que el reconocimiento reafirma la trayectoria de Boreal y el valor de la asesoría independiente, además de probar cómo la tecnología y el acceso a la información han equilibrado el terreno de juego, cosa que permite a las firmas ágiles "competir al mismo nivel que los grandes actores".

El jurado de los premios destaca que Boreal Capital Management ejemplifica "las mejores prácticas" en el servicio de atención al cliente y en la construcción de carteras, estableciendo un referente de excelencia en la gestión patrimonial internacional.

Igualmente, se destaca que se trata del "máximo" reconocimiento institucional dentro de los Premios Citywire y demuestra el compromiso de Boreal para ir más allá en la atención a sus clientes.

GRUPO MORABANC

Boreal Capital Management forma parte del grupo MoraBanc, un grupo financiero familiar de origen andorrano con presencia en Andorra, España, Estados Unidos y Suiza que en 2024 incremento sus recursos gestionados un 67%, hasta los 18.000 millones de euros y su beneficio un 12%, hasta los 57,7 millones.

El crecimiento de Boreal Miami ha contribuido a la internacionalización del grupo que, por primera vez en 2024, cerró el año con más recursos bajo gestión en sus filiales internacionales que en Andorra, con la adquisición de Tressis en España como operación clave para dicho crecimiento.