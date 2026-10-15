El Gobierno de Andorra y empresarios firman un memorándum para prepararse para el acuerdo con la UE

El jefe de Gobierno con los representantes empresariales durante la firma del memorándum. - SFGA / CESTEVE

El texto prevé mecanismos de participación e identificación de oportunidades económicas

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) y la Empresa Familiar Andorrana (EFA) han firmado un memorándum de entendimiento para establecer una colaboración estable que permita preparar a las empresas andorranas ante una eventual aplicación del acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE).

Los encargados de firmar el documento han sido el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y los presidentes de las tres entidades empresariales, Gerard Cadena, Josep Maria Mas y Daniel Aristot, informa el ejecutivo en un comunicado.

Espot ha destacado que la firma del acuerdo el próximo lunes en Bruselas inicia una nueva etapa, marcada por la preparación, la adaptación y la capacidad de convertir en oportunidades la relación que Andorra ha construido con la UE.

En este sentido, ha señalado que la firma del memorándum con las entidades empresariales se lleva a cabo porque un cambio de dicha magnitud "no puede afrontarse solo desde las instituciones públicas".

El objetivo del texto es que tanto Andorra como sus empresas dispongan de las herramientas, el conocimiento y el apoyo necesario para adaptarse a un nuevo escenario de forma progresiva, ordenada y aprovechando al máximo las oportunidades que pueda generar.

SECRETARIADO PERMANENTE

Uno de los puntos principales es el compromiso de las tres entidades empresariales de crear un secretariado permanente conjunto que recogerá las aportaciones de los diferentes sectores económicos, analizará los retos que se planteen y consensuará propuestas.

Concretamente, las entidades empresariales podrán participar de forma anticipada en el análisis de la normativa europea que afecte a Andorra, valorando los posibles efectos y haciendo aportaciones que se podrán incluir en la posición que Andorra defienda ante el Comité Mixto.

ACOMPAÑAMIENTO

El texto también prevé varias medidas para ayudar a las empresas, según sus necesidades, a adaptarse a los posibles cambios derivados del acuerdo y a aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, innovación e internacionalización.

Así, el Gobierno y las entidades empresariales trabajarán conjuntamente para identificar los programas europeos que puedan aportar más valor a las empresas andorranas, y también se impulsarán proyectos para mejorar la conectividad y los accesos al país.