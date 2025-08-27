El Gobierno de Andorra impulsa medidas para mejorar la atención en el servicio de Trámites

El ministro Rossell, a la derecha de la imagen, con los responsables del servicio de trámites. - SFGA / CESTEVE

Habilita un punto de atención especial para empresas y las acompañará en la digitalización

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha trabajado un conjunto de medidas para mejorar la experiencia de atención al público del servicio de Trámites y a la vez acompañar las empresas en el proceso necesario para la digitalización de los trámites a través de la sede electrónica del ejecutivo.

El ministro de Función Pública y Transformación Digital, Marc Rossell, ha indicado que el objetivo es "ofrecer la mejor atención de proximidad" a la vez que se dirige a las empresas a hacer una comunicación telemática con la administración, informa el Gobierno en un comunicado.

Entrando al detalle, una de las medidas más relevantes logísticamente es el traslado de todos los servicios de trámites vinculados a la empresa al edificio gubernamental de Prat del Rull a partir del próximo 1 de setiembre.

Rossell ha explicado que las empresas "deben acostumbrarse a comunicarse con el Gobierno de forma telemática", que es lo que prevé la ley, mientras que se mantendrá el servicio de Trámites para la ciudadanía en el edificio administrativo.

La voluntad del cambio es poder dar una atención más personalizada a las empresas que quieran hacer un trámite con la administración de forma presencial, a la vez que se garantizará un acompañamiento para que puedan hacer los trámites de forma digital.

MÁS RECURSOS HUMANOS

De forma paralela, el Gobierno ha incrementado los recursos humanos del servicio para hacer frente al crecimiento sostenido del volumen de trámites presenciales, que actualmente se sitúa entorno de las 600 atenciones diarias, con puntas que pueden llegar a las 1.000 en momentos de máxima actividad.

Concretamente, en Prat del Rull se amplia la capacidad operativa con tres mesas de atención exclusivas para empresas y se incorporarán cuatro personas a la plantilla gracias a la incorporación de una nueva coordinadora, la cobertura de bajas y plazas vacantes y la incorporación de nuevas personas en comisión de servicios.