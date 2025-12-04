El Govern dedica "todos los esfuerzos" a regionalizar al máximo las limitaciones por PPA

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que el Govern dedica "todos los esfuerzos" para que el bloqueo a las exportaciones de cerdo fuera de la Unión Europea se limiten al radio de 20 kilómetros desde el foco.

Lo ha dicho este jueves en rueda de prensa para informar sobre las últimas novedades sobre el brote, en la que ha celebrado que la Comisión Europea ha mantenido este criterio y que se está negociando con varios países para que lo acepten.

Ordeig ha explicado que China, que representa el 40% de las exportaciones, ha aceptado la regionalización de la provincia de Barcelona y que "costará mucho modificar este criterio", y que Filipinas, Reino Unido y Chile han aceptado el criterio de 20 kilómetros.

Ha añadido que se está negociando con Corea del Sur, Serbia y Japón --que representa alrededor del 30% del total--, pero que en el caso del país nipón "será complicado".

CAPTURAS

Ordeig ha explicado que actualmente no se están realizando capturas en el radio de 6 kilómetros desde el foco y que el Govern está analizando si se deben hacer y cómo, siempre con el criterio de cerrar el perímetro y no "hacer nada" que pueda provocar que los animales huyan y se dispersen.

Ha detallado que los últimos datos de los que dispone el Govern es que en el Parque Natural de Collserola hay una población de 10 jabalíes por kilómetros cuadrado, es decir, entre 800 y 900 ejemplares.

En todo caso, ha asegurado como más lejos del foco "más contundente se puede ser", por lo que se impulsará la caza de jabalíes en toda Catalunya.

Además, se está analizando la creación de un "corredor blanco" en el que también se elimine la población de jabalíes alrededor del radio de 20 kilómetros para evitar que haya cualquier vector transmisor de la enfermedad.

APOYO AL SECTOR

El conseller ha explicado que el impacto económico al sector si todos los países del mundo aceptan la regionalización de los 20 kilómetros hasta febrero "sería asumible", ya que permitiría acotar y facilitar la ayuda.

Ha añadido que este jueves se reunirá con las cinco mayores empresas exportadoras de porcino en Catalunya para encontrar soluciones y minimizar el impacto que pueda haber en la ocupación del sector.

En las 39 granjas que quedan dentro del radio de 20 kilómetros, ha dicho que ya tienen un matadero de referencia y que están en "contacto permanente" con ellas, y que tendrán un paquete específico de ayudas dentro del paquete que se aprobará el próximo martes.

TÉCNICOS DE LA UE

Ordeig ha explicado que los técnicos de la Unión Europea que han visitado Catalunya entre este miércoles y jueves han hecho "una valoración gratamente positiva".

"Han quedado muy sorprendidos de la movilización de recursos públicos" que se están usando y de la coordinación, rapidez y transparencia con la que actúan las administraciones.

Por otro lado, ha explicado que este jueves empezarán a trabajar los grupos caninos procedentes de Andorra y la Comunidad de Madrid, y que el Govern lanzará una campaña comunicativa de ayuda al sector.