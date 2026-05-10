El Govern impulsa el proyecto LAKTO para reforzar el sector lácteo en Catalunya

Agricultura impulsa el proyecto LAKTO para reforzar el sector lácteo en Catalunya. - GENERALITAT

BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha puesto en marcha el proyecto LAKTO, una iniciativa de cooperación transfronteriza con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector lácteo mediante acciones de colaboración entre empresas de la industria, informa un comunicado del Govern este domingo.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,75 millones de euros procedentes del Programa de Cooperación Territorial INTERREG VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA) para el periodo 2026-2028 y está coordinada por un consorcio técnico en el que participan la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), diversos centros de investigación franceses y la cooperativa CADÍ.

El proyecto se centra en la aplicación de tecnologías digitales en las granjas, el desarrollo de nuevos modelos de producción para aumentar el valor del producto y la implementación de medidas técnicas para adaptar las explotaciones a los efectos del cambio climático.

El plan de trabajo comenzará con la realización de diagnósticos técnicos en las explotaciones participantes, que servirán de base para poner en marcha pruebas piloto y acciones de transferencia de conocimiento orientadas a mejorar la eficiencia de los procesos productivos.

Según el Govern, el objetivo de estos trabajos es establecer una red entre Catalunya y las regiones vecinas para facilitar la apertura de nuevos mercados comerciales y homogeneizar los criterios de innovación tecnológica en las granjas del territorio.