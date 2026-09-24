El grupo Serras Collection abre en Sevilla un hotel 5 estrellas Gran Lujo

Entrada del nuevo hotel - SERRAS COLLECTION

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de hoteles boutique de lujo Serras Collection ha anunciado este jueves la apertura en Sevilla de un establecimiento 5 estrellas Gran Lujo, proyecto en que ha invertido 43 millones de euros, informa en un comunicado.

El cuarto establecimiento del grupo presidido por Jordi Serra Burgés está en la avenida Constitución junto a la Catedral y la Giralda, donde ocupa tres edificios históricos rehabilitados durante 6 años: dos construcciones neobarrocas de José Espiau y la antigua residencia del marqués de Villamarta, de Aníbal González.

El grupo empezó en 2015 con el hotel Serras Barcelona; hoy también incluye Serras Andorra, Casa Serras y Serras Sevilla, y está sondeando oportunidades en Madrid, San Sebastián, Palma de Mallorca y Córdoba.

Serras, que da empleo a 300 personas, prevé cerrar este año con una facturación aproximada de 27 millones de euros.