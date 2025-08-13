Lletres Compartides llevará de viaje a 17 escritores por el territorio de habla catalana en otoño

El programa quiere darles "la máxima proyección pública"

La iniciativa Lletres Compartides llevará de viaje por los territorios de habla catalana a 17 escritores en dicha lengua, con el objetivo de darles "la máxima proyección pública" para acercarlos a lectores de otros lugares y fortalecer el espacio literario común en catalán.

El programa, que alcanza su cuarto año de vida, incorpora este año a Andorra y Alghero (Italia), que se suma a Catalunya, Comunidad Valenciana, Baleares y Pirineos Orientales (Francia), informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado de este miércoles.

Los autores que participan son, en el caso de Baleares, Miquel Àngel Adrover, Guillem Benejam, Pere Joan Martorell, Miquel Mas Fiol y Maite Salord; en la Comunidad Valenciana, Enric Balaguer Pascual, Joan Benesiu, Fani Grande, Gemma Miralles y Marta Moreno.

Con respecto a los autores catalanes, viajarán Borja Bagunyà, Clàudia Cedó, Glòria Coll Domingo, Meritxell Martí y Susanna Rafart, y también participarán el perpiñanés Joan-Francesc Castex-Ey y la andorrana Mariona Bessa.

EL PROGRAMA

El programa incluirá actividades literarias en bibliotecas, centros educativos, librerías y festivales, y cada una de las 8 entidades impulsoras recibirá hasta 4 autores, de forma escalonada, entre septiembre y diciembre.

También contará con sesiones informativas virtuales dirigidas a mediadores del mundo literario para dar a conocer los autores que participan, pensadas para personal de bibliotecas, personal docente y programadores de festivales literarios.

El proyecto nació en 2022 y cuenta con la participación de la Institució de les Lletres Catalanes; la Acadèmia Valenciana de la Llengua; la Fundació Mallorca Literària; el Institut Menorquí d'Estudis; la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana; el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes del Govern d'Andorra; la Casa de la Generalitat de Catalunya en Perpignan (Francia); la Oficina Pública de la Llengua Catalana; la Oficina de Alghero de la Delegación del Govern en Italia, y el Ateneu Alguerès.