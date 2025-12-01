Madrid, Andalucía y Catalunya, principales destinos para Navidad según Atrápalo

Barcelona esta Navidad - ATRÁPALO

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Madrid (12,62%), Andalucía (11,98%) y Catalunya (11,03%) son las comunidades preferidas por los usuarios de Atrápalo para sus vacaciones de Navidad: suman más de un tercio del total de reservas de viajes (hotel y vuelo más hotel), según los datos de la plataforma.

Por detrás están Canarias (8,81% ), Comunidad Valenciana (7,23%) y también Andorra (6,59%), informa Atrápalo este lunes en un comunicado.

Andorra, Catalunya y Canarias son los destinos con el precio medio más caro; Canarias es el destino con la estancia media más larga (4,39 días), seguido de Comunidad Valenciana y Asturias; y Andalucía es el destino preferido para el puente de diciembre, seguida de Madrid, Catalunya y Comunidad Valenciana.

El director de Producto y Operaciones de Atrápalo, Roberto Ramos, ha afirmado que en Navidad destacan especialmente Madrid, Andalucía y Catalunya pero es Canarias quien gana en duración de las estancias, porque "mucha gente quiere sol en diciembre y ahí Canarias no tiene rival".

Aun así, constata que Madrid, Andalucía y Catalunya están en cabeza "porque combinan planazo, cultura y buen ambiente, además de ser destinos seguros y fáciles".

El precio medio más alto se da en Andorra (220,69 euros por noche), seguida de Catalunya (191) y Canarias (188,72); y en cuanto a la estancia media, lidera Canarias (4,39 noches), seguida de Comunidad Valenciana (3,14) y Asturias (2,27).

Las ciudades más demandadas son Madrid (8,40%), Benidorm (4,77%), Salou-PortAventura World (3,33%) y Andorra la Vella (2,73%).

EN EL EXTRANJERO

Respecto al extranjero, además de Andorra la Vella, las ciudades más solicitadas son Londres, Roma, Lisboa y París.

En general, los usuarios de Atrápalo se se decantan en navidades por el turismo urbano dentro de España (26,76% de las reservas) por encima del turismo de costa en el país (19,09%) y del turismo urbano por Europa (15,5%).