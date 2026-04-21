Más de mil personas se inscriben a los exámenes de catalán de Andorra

Personas en una convocatoria anterior de exámenes de catalán - GOVERN D'ANDORRA

Los niveles con más concurrencia son el B2 y el A1

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 21 (EUROPA PRESS)

El departamento de Política Lingüística ha cerrado las inscripciones a los exámenes oficiales de catalán, con un nuevo récord de 1.020 personas inscritas.

La cifra supera en 161 el número de inscritos en la última convocatoria del mes de junio, cuando se examinaron de la lengua oficial 859 personas, informa el Gobierno de Andorra en un comunicado de prensa.

Los niveles con más concurrencia son el B2 (con 265 personas), seguido del A1 (254), el A2 (168), el B1 (117), el C1 (118) y el C2 (98).

Desde el departamento de Política Lingüística han valorado de forma "positiva" la respuesta de la ciudadanía, ya que bajo su punto de vista demuestra la voluntad para consolidar el conocimiento de catalán a través de un título oficial.

Además, la cifra de inscritos en el A1 y el A2 también refleja la tendencia que ya se registró en la convocatoria de enero de 2026 por la entrada en vigor de la Ley de la lengua propia y oficial, y que establece los requisitos mínimos para obtener la renovación del permiso de residencia.

Los exámenes se llevarán a cabo los días 5, 6, 13 y 19 de junio, según el nivel en que esté inscrito cada candidato y los resultados estarán disponibles el 2 de julio, a las 10 horas, en la web del Gobierno.

A dichas pruebas pueden acceder las personas mayores de 16 años, independientemente de la nacionalidad, residentes o no residentes en el Principado, que quieran acreditar su conocimiento de lengua catalana.